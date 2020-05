Das Rennen um jeden Pedaltritt

Die Rad-Saison soll mit Tour, Giro und Vuelta innerhalb von nur 72 Tagen beendet werden. Für Bora-Profi Patrick Konrad ist dieser Weg der einzig richtige, Teamkollege Gregor Mühlberger sieht darin gar die Chance: „Es wird andere Sieger geben.“

Wien. Ein heißer Herbst erwartet den Radzirkus. In gerade einmal 72 Tagen zwischen August und November soll die Saison inklusive Tour de France (29.8. - 20.9.), Giro d'Italia (3. - 25.10.) und verkürzter Vuelta a España (20.10. - 8.11.) beendet werden. Was aus Zuschauersicht als beinahe unmögliches Unterfangen wirken mag, empfindet Patrick Konrad als „sehr gutes Signal“. Seit acht Wochen steht die World Tour still, die Aussicht auf Rennen stimmt den Wahl-Burgenländer in Diensten des Bora-hansgrohe-Rennstalls ebenso wie seinen Teamkollegen Gregor Mühlberger positiv.