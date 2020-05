70 Prozent Heilungsrate bei Corona-Schwererkrankten in Deutschland

Wenn Intensivmedizin-Kapazitäten vorhanden sind und die Organisation klappt, habe man sehr gute Behandlungsergebnisse auch in Härtefällen, berichten deutsche Mediziner.

Wenn die notwendigen Intensivmedizin-Kapazitäten vorhanden sind und die Organisation in der SARS-CoV-2-Pandemie klappt, haben auch schwerstkranke Covid-19-Patienten gute Heilungschancen. Darauf hat die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) in einer Aussendung mit Fallbeispielen hingewiesen.

Daten des Deutschen Intensivregisters belegen demnach, dass rund 70 Prozent der Patienten die Intensivstation auch wieder verlassen und in der Folge gesunden können. Verantwortlich dafür seien nach Ansicht der Experten die intensivmedizinischen Möglichkeiten und die intensive personelle Betreuung der Patienten.

"Dass Patienten, die schwere Verläufe zeigen, eine längere Zeit, oft auch mehrere Wochen auf der Intensivstation liegen, ist nicht selten", erläutert Stefan John, Präsident der DGIIN. Der Leiter der Internistischen Intensivmedizin am Klinikum Nürnberg Süd behandelte mit seinem Team beispielsweise eine 56-Jährige, die mehr als 14 Tage im künstlichen Koma beatmet wurde – viele Tage davon in Bauchlage, was den Gasaustausch in der Lunge erleichtert. Sie zählte nicht zur Risikogruppe.

"Dank der Möglichkeiten, die uns die Intensivmedizin bietet, hat die Patientin die Klinik inzwischen gesund verlassen können. Ähnliche Verläufe lassen sich deutschlandweit auf vielen Intensivstationen finden", so John.

Unter Umständen lange Reha nötig

Stefan Kluge, Vorstandsmitglied der DGIIN und Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, berichtet von der Genesung einer 79-jährigen französischen Patientin, die nach wieder in ihre Heimat zurückkehrte. „Klar ist, dass diese Patienten einen langen Regenerationsweg vor sich haben, da der Körper sich von der Langzeitbeatmung erholen muss", so Kluge. Häufig schließe sich an die Intensivtherapie eine Reha-Phase mit Physiotherapie an.

Ohne moderne Intensivtherapie hätten jedenfalls viele Coronakranke nicht überlebt, heißt es. Dazu gehörten neben der Beatmung auch Antibiotikagaben zur Vermeidung von Sekundärinfektionen, Kreislaufunterstützung, ein management der Blutgerinnung zur Verhinderung von Gerinnseln und so fort.

