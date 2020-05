Lagerfeld fürchtete sich anfangs vor Katze Choupettes Bakterien

(c) imago/Tinkeres (imago stock&people)

Model und Sänger Baptiste Giabiconi enthüllt in seinem in Frankreich erschienenen Buch "Karl et moi" ("Karl und ich") mehr zum Verhältnis zwischen dem Modezar und seiner Katze.

Karl Lagerfeld und Katze Choupette - sie haben über Jahre hinweg ein medienwirksames Duo gebildet. Model und Sänger Baptiste Giabiconi enthüllt in seinem in Frankreich erschienenen Buch "Karl et moi" ("Karl und ich"), dass sich der Stardesigner zunächst wenig begeistert über der Birma-Katze zeigte: "Sag, dieses Tier hat keine Bakterien?", habe der Modezar gefragt.

Giabiconi erzählt, er sei erster Besitzer von Choupette gewesen und habe sie über Weihnachten wegen einer Reise bei Lagerfeld gelassen, mit dem er freundschaftlich verbunden war. Später wollte der Modepapst das Haustier nicht wieder hergeben. "Baptiste, du kannst dich nicht um sie kümmern, wie es nötig ist", habe Lagerfeld gesagt.

Es gab nach Bekunden Giabiconis einen heftigen Streit; schließlich habe er Choupette dem "Kaiser" geschenkt. Nach dem Tod Lagerfelds im Februar 2019 habe Francoise, die Gouvernante der Edelkatze, die Verantwortung dafür übernommen.

