Andy Serkis liest den ganzen „Hobbit“ vor

Andy Serkis spielte Gollum in den "Herr der Ringe"-Filmen und Caesar in "Planet der Affen"

Der Schauspieler will J.R.R. Tolkiens Buch in einem Zug von Anfang bis Ende lesen – ohne Pause. Dauern dürfte die Lesung zwischen zehn und zwölf Stunden.

Der britische Schauspieler und Regisseur Andy Serkis, bekannt durch die Figur des Gollum in den „Herr der Ringe“-Filmen, plant eine Marathonlesung: Er will am Freitag ab 12 Uhr J.R.R. Tolkiens Buch „Der kleine Hobbit“ vorlesen. Die Lesung des gesamten, im englischen Original rund 310 Seiten dicken Werkes soll ohne Pause stattfinden. Das dürfte zwischen zehn und zwölf Stunden dauern.

Auf der Crowdfunding-Seite gofundme bittet Serkis dafür um Spenden. Das Geld soll dem britischen Gesundheitssystem NHS und der gemeinnützigen Organisation Best Beginnings, die Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen will, zugutekommen. Auf gofundme werde man auch den Link zu Lesung finden, schrieb Serkis.

Neben Gollum in "Der Herr der Ringe" wurde der Schauspieler auch als Schimpanse Caesar in der "Planet der Affen"-Trilogie bekannt. Beide Rollen spielte er im so genannten Motion-Capture-Verfahren, bei dem seine Bewegungen von Sensoren eingefangen und auf die digitale Figur übertragen wurden. Im kommenden „Batman“-Film mit mit Hauptdarsteller Robert Pattinson, der 2021 ins Kino kommen soll, wird Serkis aber ohne digitale Verfremdung in der Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth zu sehen sein.

Zuerst kommt der „Hobbit“, dann „Herr der Ringe“

„Der kleine Hobbit“ ist chronologisch vor der „Herr der Ringe“-Trilogie angesetzt, deren Verfilmung von Peter Jackson mit vielen Oscars ausgezeichnet wurde. Der britische Autor J.R.R. Tolkien erzählt in der 1937 veröffentlichten Vorgeschichte die Abenteuer des Hobbits Bilbo Beutlin. Dieser gehört einem kleinwüchsigen friedfertigen Völkchen an, das die Fantasiewelt Mittelerde bevölkert.

