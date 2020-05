Das Handy, die Schnittstelle zur Außenwelt in Zeiten von Corona

In Zeiten der Ausgehbeschränkungen wurde das Handy für die Österreicher zur wichtigsten Schnittstelle zur Außenwelt. Das Internet hielt der Belastungsprobe stand. Wenn wäre es nur in einem Bereich des Mobilfunks beinahe zu Engpässen gekommen.

Am 15. März setzte die Bundesregierung maßgebliche Schritte gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Diese drängten die Österreicher in ihre eigenen vier Wände. Das Kinderzimmer wurde zur Klasse, das Wohnzimmer zum Büro und der Vorraum zwischenzeitlich zum Fitnessstudio. Dabei kam es in dieser Zeit vor allem auf eines an: eine stabile Internetverbindung. Denn damit Distance Learning, Home Office und Online-Sport funktionieren konnten, waren die Mobilfunkanbieter mehr denn je gefragt. Langsam findet eine Rückkehr in die echten Schulkassen und Büros statt. Und im Rückblick zeigt sich, das heimische Netz hat die Bewährungsprobe gut gemeistert.



Wobei es in dieser Zeit massiv auf die Probe gestellt wurde. 8.710.000 Gigabyte an Daten wurden täglich durch die heimischen Netze gejagt. Umgerechnet sind das auf die nächstkleinere Einheit 8.710.000.000 Megabyte. Ein einminütiges WhatsApp-Videotelefonat entspricht einem Datenverbrauch von durchschnittlich 5 Megabyte. Umgemünzt auf dieses Beispiel sind das täglich beeindruckende 1.742.000.000‬ Minuten, oder 29 Millionen Stunden.