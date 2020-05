Corona wird teuer für die Munich Re

Der Ausfall von Veranstaltungen kostet über eine Mrd. Euro. Die Dividende bleibt.

München. Die Absage und Verschiebung von Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen wegen der Corona-Pandemie kommt dem Rückversicherer Münchener Rück teuer zu stehen. Die Kosten allein hierfür könnten sich 2020 auf mehr als eine Milliarde Euro belaufen, sagte Finanzchef Christoph Jurecka am Donnerstag in einer Telefonkonferenz.

Zudem erwartet er vor allem wegen der Corona-Todesfälle in den USA im zweiten Quartal Belastungen in der Lebens-Rückversicherung. Er wäre nach jetzigen Wissensstand dennoch sehr überrascht, wenn die Münchener Rück 2020 keinen Gewinn machen würde, so der Finanzchef.

Schon im ersten Quartal kosteten die coronabedingten Schäden den weltgrößten Rückversicherer 800 Millionen Euro, der Großteil der Summe entfiel auf Veranstaltungsausfälle. Der Konzerngewinn brach deshalb um zwei Drittel auf 221 Millionen Euro ein. Wegen der Corona-Schäden hatte die Münchener Rück bereits Ende März ihr Jahresziel eines Gewinns von 2,8 (Vorjahr: 2,7) Milliarden Euro aufgegeben und ihr milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt.

Zuversichtlich stimmt den Finanzchef die Nachfrage nach Versicherungsverträgen. In der Erneuerungsrunde für die zum 1. April auslaufenden Verträge konnte die Münchener Rück das Geschäftsvolumen um ein Viertel auf 2,1 Mrd. Euro steigern, die Preise legten um drei Prozent zu. Grund dafür waren unter anderem die Taifune der vergangenen zwei Jahre in Japan. In der April-Erneuerungsrunde geht es vor allem um Verträge auf den asiatischen Märkten. Auch das Kapitalanlageergebnis legte trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten auf 1,92 (1,76) Mrd. Euro zu. Mit Absicherungsgeschäften konnte der Dax-Konzern die Kursstürze an den Finanzmärkten wettmachen.

Keine Kürzung seit 1970

Doch zogen die Münchener zwei Spartenziele zurück und warnten, dass für alle Zielgrößen des Konzerns ein deutlich erhöhtes Risiko der „Nichterreichung“ bestehe. Eine konkrete neue Prognose traut sich das Management weiterhin nicht zu. Die Aktionäre können für 2020 weiterhin auf eine Dividende hoffen. „Die Dividende ist wichtig und ein hohes Gut“, sagte Jurecka.

Für 2019 schüttet der Konzern jedenfalls 9,80 Euro je Anteilsschein aus. Seit dem Jahr 2006 hat das Unternehmen seine Gewinnbeteiligung stets erhöht oder stabil gehalten. Seit 1970 gab es überhaupt keine Dividendenkürzung mehr. Die Ausschüttungsquote für 2019 liegt bei knapp 51 Prozent.

Mit seiner Dividendenpolitik stellt sich das Unternehmen gegen den Wunsch der Versicherungsaufsicht. Diese hatte bereits Anfang April den Wunsch geäußert, dass die Unternehmen auf Ausschüttungen verzichten sollen. Dadurch sollen Eigenmittel geschont und Versicherungsnehmer nicht gefährdet werden. Die deutschen Versicherer zeigen sich davon allerdings kaum beeindruckt, ebenso wie die deutsche Finanzaufsicht. Letztere teilte mit, ein Ausschüttungsverbot für „nicht geboten“ zu halten. Eigenen Angaben zufolge konnte die Munich Re der Bafin „die Risikotragfähigkeit auch bei extremen Schäden“ darlegen. „Sie äußerte keine Bedenken zur Dividendenzahlung“, so das Unternehmen. (ag./nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.05.2020)