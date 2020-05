Niederlande planen bis Corona-Impfung mit Geisterspielen

Die niederländische Regierung geht von Großveranstaltungen frühestens im Sommer 2021 aus. Das könnte auch für die Fußball-EM zum Problem werden.

Große Veranstaltungen mit viel Publikum wie Profifußballspiele sind nach Einschätzung der niederländischen Regierung wahrscheinlich frühestens Mitte nächsten Jahres wieder möglich. Erst wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe, könnten Massenveranstaltungen wieder erlaubt werden, heißt es in einem Brief des Gesundheitsministers Hugo de Jonge an das Parlament.

"Wir hoffen natürlich, dass das schnell geht, aber ein Jahr oder länger ist realistisch", heißt es in dem am Donnerstag in Den Haag veröffentlichten Dokument. Damit dürften auch große Sportereignisse wie Fußballspiele, Marathon- oder Radrennen auf lange Zeit nur ohne Publikum stattfinden.

Der niederländische Fußballverband (KNVB) reagierte enttäuscht und "unangenehm überrascht". Dies sei auch ein schwerer finanzieller Verlust, erklärte der Verband im niederländischen Radio. "Es wäre schrecklich, wenn so lange ohne Publikum Fußball gespielt werden müsste." Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, die Auswirkungen der Maßnahmen auf den Profifußball stünden noch nicht fest.

Das dürfte auch dem Europäischen Verband (UEFA) Sorgenfalten bereiten, denn Amsterdam ist einer der Spielorte der Fußball-EM 2021, die bereits im Juni beginnen wird. Endrundenspiele ohne Zuschauer dürften ganz und gar nicht den Plänen der Uefa entsprechen.

Zuvor hatte die Regierung bereits beschlossen, dass große öffentliche Veranstaltungen wie Fußballspiele bis zum 1. September verboten sind. Daraufhin hatte der KNVB die Saison 2019/2020 für beendet erklärt, ohne den Meistertitel zu vergeben. Rekordmeister Ajax Amsterdam ist zwar Tabellenführer, aber kein Titelträger. Zugleich soll es keine Auf- und Absteiger geben. Es wird erwartet, dass die Profiligen die neue Saison nach dem 1. September wieder starten werden - wahrscheinlich ohne Publikum.

(APA)