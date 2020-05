Was der Agrarsektor Anlegern bietet

(c) APA/AFP/NHAC NGUYEN

Die weltweite Ernährungssicherheit rückt immer mehr in den Fokus. Zahlreiche Firmen arbeiten in dem Bereich an Lösungen für eine effizientere Versorgung.

Wien. In den westlichen Ländern droht keine Lebensmittelverknappung. Global gesehen ist die Lage aber ernst. Infolge des Ausbruchs der Coronakrise und der zahlreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie könnte sich die Zahl der weltweit hungernden Menschen verdoppeln, mahnten erst kürzlich die Vereinten Nationen. Allein durch Ausgangsbeschränkungen sei es in manchen Regionen schwerer geworden, an Lebensmittel heranzukommen, wobei sich die Lage noch verschlimmern könnte.