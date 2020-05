Die Krise und das große Verarmungsexperiment

Wir werden in den kommenden Monaten sehr unangenehm und hautnah zu spüren bekommen, was „Wachstumsverzicht“ wirklich bedeutet.

Wie immer man es auch betrachtet: Die Wirtschaft wird heuer wohl zweistellig schrumpfen, die Arbeitslosenzahl nach Auslaufen der Kurzarbeitsregelung in nie gekannte Höhen schnellen, fast jeder im ungeschützten Bereich wird (teilweise heftige) Wohlstandsverluste erleiden. Fast die Hälfte der Arbeitnehmer wird in den nächsten Monaten in irgendeiner Form (Kurzarbeitsgeld, Arbeitslosenhilfe, Mindestsicherung) vom Staat bezahlt. Also eine Art Grundeinkommen beziehen. Dafür wird das Klima, wenn auch nur kurz, „aufatmen“.