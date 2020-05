Soll es mehr Freiheiten für Menschen geben, die Covid hatten?

In der Regierung wird heftig über einen Immunitätsnachweis diskutiert: Aus der ÖVP hört man Pro-Signale, Grün ist dagegen. Ein Konzept gäbe es.

Wien. In der Aufregung über die angebliche App-Pflicht ging es fast unter. Aber in dem viel zitierten Interview, das Kanzler-Beraterin Antonella Mei-Pochtler der „Financial Times“ gab, verriet sie auch, dass in der Regierung heftig über einen Immunitätsnachweis diskutiert werde. Also darüber, ob Menschen, die eine Covid-Erkrankung durchgemacht haben, mehr Freiheiten haben könnten. „Man will keine Zweiklassengesellschaft schaffen (. . .), aber es muss Klarheit über die Risken geben“, so Mei-Pochtler.