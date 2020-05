Griechenland will sichere Urlauberkorridore

(c) APA/HANS PUNZ

Sebastian Kurz in der Videokonferenz mit Scott Morrison, Benjamin Netanjahu, Mette Frederiksen und Co.

Kanzler Sebastian Kurz beriet mit acht Regierungen, wie eine zweite Viruswelle verhindert und der Tourismus trotzdem hochgefahren werden könnte.

Wien. Sie alle kamen bisher glimpflich durch die Coronakrise, und sie alle wollen unter allen Umständen eine zweite Viruswelle und einen abermaligen Shutdown verhindern. Aber wie? Eineinhalb Stunden lang konferierten die Regierungschefs Österreichs, Tschechiens, Dänemarks, Griechenlands, Israels, Australiens, Singapurs und Norwegens am Donnerstagvormittag per Videoschaltung. Die neuseeländische Ministerpräsidentin, Jacinda Ardern, ließ sich diesmal vertreten. Eine Budgetsitzung hinderte sie, anders als beim ersten virtuellen Treffen vor zwei Wochen, an der Teilnahme.