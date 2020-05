Das Ziel des Spiels: Vom Meistertitel bis zur Torjägerkrone

Abseits des Doppelpasses zwischen Gesundheitsfragen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten: Fünf Fragen, die der heimische Profi-Fußball sportlich beantworten will.

Seit zwei Monaten ruht die Bundesliga, die Entscheidung über eine Fortsetzung wurde am Donnerstag einmal mehr vertagt. Haben Sie eigentlich noch die Tabelle vor Augen? Damit in der notwendigen Diskussion um Corona-Tests, Quarantäne, Fieberabstand und Mindestabstand auf dem Fußballplatz der sportliche Kern nicht ganz in Vergessenheit gerät, hier eine kleine Auffrischung mit fünf sportlichen Fragen, die die Profi-Fußballer auf dem Rasen beantworten wollen.