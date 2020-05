Südtirol rebelliert in der Corona-Krise gegen Rom

Die Provinz geht bei den Öffnungen der „Phase 2“ ihren eigenen Weg und beruft sich auf ihren Sonderstatus: Verstimmungen mit Rom und ein neuer Streit um das Autonomiestatut drohen.

Südtirol rebelliert gegen Rom: Die autonome Provinz will in der Corona-Öffnungsphase ihren eigenen Weg gehen - und schneller als vorgesehen seine Geschäfte und Restaurants öffnen - und zieht somit den Unmut der italienischen Regierung auf sich. Neue Spannungen um das Autonomiepaket zeichnen sich ab.

Schon am Samstag sollen nun in Südtirol Geschäfte geöffnet werden, Montag dann Friseure, Bars, Restaurants und Museen, ab 18. Mai Kindergärten und Volksschulen. Mit 25. Mai können Hotels wieder öffnen und Seilbahnanlagen wieder in Betrieb gehen. Damit hofft man in Südtirol, doch noch die Sommer-Touristensaison retten zu können. Laut Italiens Regierung sollen aber unter anderem Restaurants und Bars erst im Juni wieder in Betrieb gehen.

Pochen auf Autonomiestatut

Der Landtag verabschiedete kurz nach Mitternacht das Landesgesetz “Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus Sars-CoV-2 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten”. Den Entwurf hatte die Landesregierung in der vergangenen Woche vorgelegt. Man verwies dabei auf das Autonomiestatut: „Das Land Südtirol wird die Corona-Phase-2 im Sinne der Südtiroler Autonomie selbständig gestalten”, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher.

In Bereichen, die dieses Landesgesetz nicht regelt, greifen die staatlichen Vorgaben, so etwa das Reisen in andere italienische Regionen.

Dem umstrittenen Erlass war ein langer Streit der italienischen Regionen mit Rom vorausgegangen, die bei der Gestaltung der „Phase 2“ mehr Autonomie eingefordert hatten. Da die Regierung nicht auf die Forderungen eingegangen sei, werde man nun den „von der Autonomie vorgesehen Weg“ alleine beschreiten und die Maßnahmen umsetzen, heißt es nun aus Bozen.

„Los von Rom“ , fordern die Schützen

Auch andere Regionen Italiens proben den Aufstand: In der süditalienischen Region Kalabrien sind bereits seit vergangenem Wochenende Bars und Restaurants in Betrieb - Rom hat schon mit Maßnahmen gedroht. Und auch das nordöstliche Friaul hat angekündigt, Hotels, Geschäfte, Restaurants und Bars vorher zu öffnen, als dies Rom vorsieht. In Friaul befinden sich bei Österreichern beliebte Strände wie etwa Grado.

Doch der Fall Südtirol ist heikel, da neue Diskussionen zur Autonomie drohen. In Rom ist man dem Vernehmen nach nicht der Meinung, dass unabhängige Schritte in der „Phase 2“ in den Bereich des Autonomiestatuts fallen. Offen ist auch, ob nun Österreich als „Schutzmacht“ aufgerufen ist, sollte der Streit eskalieren.

Für zusätzliche Spannungen sorgten jedenfalls Protestkundgebungen der Schützen vom Wochenende. Der Schützenbund hatte zum Aufstand gegen den „Fremdstaat Italien“aufgerufen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auf mehreren Hängen Bergfeuer gezündet - mit dem Slogan „Los von Rom“.

(basta)