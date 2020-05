Akribische Textanalyse weist den Weg zum anonymen Täter

Postings in social Media: In fast allen Texten finden sich zwischen den Zeilen verschlüsselte Hinweise auf deren Verfasser (Symbolbild).

Im angloamerikanischen Raum ist das Aufspüren von Verfassern inkriminierender Texte gängige Praxis bei der Suche nach den Tätern. In der österreichischen Strafverfolgung wird dieses Hilfsmittel – noch – nicht praktiziert. An der Uni Graz will man dies ändern.

Nicht nur Mundart, Sprachfärbung und Idiom verraten einiges über die Herkunft eines Menschen, auch geschriebene Texte lassen Aufschlüsse über deren Urheber zu. Karoline Marko von der Uni Graz hat sich der digitalen Spurensuche verschrieben, ihr Arbeitsgebiet umschreibt das Grazer Uni-Magazin treffend mit „Tatort Text“. Ziel ihrer Arbeit ist die Ausforschung von Verfassern inkriminierender bis krimineller Formulierungen, die über E-Mails, soziale Medien oder Postings in Internetforen verbreitet werden.

Sie sei im Anglistikstudium nach der Masterarbeit eher zufällig auf dieses Thema gekommen, sie sei „drüber gestolpert“, wie die Sprachwissenschaftlerin sagt. Im angloamerikanischen Sprachraum sei die forensische Linguistik bereits etabliert und werde bei einer Strafverfolgung gezielt eingesetzt – hierzulande hingegen würden Polizei und Gerichtsbehörden diese Art der Spracherkennung aber nicht nützen. In ganz Österreich gibt es laut gerichtlicher Sachverständigenliste gerade zwei bis drei Experten auf diesem Gebiet. Dabei werden über das Internet in zunehmender Zahl fragwürdige anonyme Zuschriften verfasst. „Der Mehrwert der forensischen Linguistik muss erst erkannt werden“, so Marko.

Die Sprache führt zur Person

Der Spracherwerbsprozess hinterlasse viele Spuren in dem komplexen System der Sprache, sagt Marko. Das äußere Umfeld wie Ausbildung, Beruf, Hobbys, Familie und Herkunft, aber auch andere Faktoren wie Alter, Bildungshintergrund und Geschlecht haben einen Einfluss darauf, wie eine Person ihre Sprache verwendet – und in fast allen Texten finden sich zwischen den Zeilen verschlüsselte Hinweise auf deren Verfasser. Aus diesen lässt sich ein soziolinguistisches Profil der Autoren erstellen. Allerdings verändert sich die Sprache eines Individuums im Lauf seines Lebens, wobei eben die Freunde, die Hobbys oder die Arbeit eine Rolle spielen.

Karoline Marko geht bei der forensischen Autorenanalyse von zwei Grundsätzen aus: von der Sprachprofilerstellung und dem Textvergleich. Erstere wird genutzt, um entweder eine vorhandene Liste an Verdächtigen einzuschränken oder um Hinweise auf eine Tatperson zu erhalten, wenn es keinen Verdächtigen gibt. Der Textvergleich wird dann eingesetzt, wenn es mehrere Texte gibt, die im Hinblick auf ihre eventuelle gemeinsame Autorenschaft verglichen werden. Da lassen sich oft einige Personen aus dem Kreis der Verdächtigen ausschließen.

Wenn Verfasser versuchen, ihren Stil zu verändern, wird dies meist bald ersichtlich. Vor allem aber werden weiterhin unbewusst die bisher stets eingesetzten Satz- und Wortstellungen sowie Interpunktionen verwendet. In einigen Fällen übersetzen die Autoren ihre Botschaft mit einem Internetprogramm in eine andere Sprache, nehmen eine Rückübersetzung vor und senden diese dann ab. Aber auch aus diesem „getarnten Material“ kann Marko noch einiges herauslesen. Besondere Aufschlüsse gibt die Verwendung von Emojis.

Emojis schwächen Nachricht ab

Im Internet kann man an die 3000 derartige Piktogramme finden und für Textnachrichten verwenden – dies tun jüngere Personen häufiger als ältere und Frauen anders als Männer. „Emojis werden oft als Ersatz von Wörtern oder als Abschwächung einer Nachricht eingesetzt“, sagt Marko. Auch die Farbe, mit der ein Emoji unterlegt wird, lässt Aufschlüsse zu. Übrigens: Frauen verwenden lieber und öfter Emojis als Männer.

Ab dem kommenden Wintersemester bietet Marko am Institut für Anglistik der Uni Graz – erstmals in Österreich – die Lehrveranstaltung Forensische Linguistik an. Mit dem dreisemestrigen Lehrgang, in dem auch ein rechtswissenschaftliches Modul enthalten ist, wird eine Zusatzqualifikation erworben.