Grußbotschaft der „Vier im Jeep“ an Österreich

Wladimir Putin, Donald Trump, der britische Außenminister Raab und der französische Botschafter stellten sich mit einem Grußwort zum Staatsakt in Wien ein.

Keine großen Sieges- und Gedenkfeiern, keine Paraden und Jubiläumsakte: Die Corona-Pandemie hat auch die Pläne für das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs durchkreuzt. Sebastian Kurz ließ sich indessen etwas Besonderes einfallen für den auf ein Minimum reduzierten, von den Sängerknaben und einem Philharmoniker-Quartett umrahmten Staatsakt in Wien: Der Kanzler lud die Staats- und Regierungschefs der vier Sieger- und Signatarmächte zu einem Grußwort ein – und Wladimir Putin und Donald Trump folgten dieser Bitte auch höchstpersönlich, während Boris Johnson und Emmanuel Macron nur Vertreter vorschickten.



Der russische Präsident, der als KGB-Agent in Dresden sein Deutsch geschliffen hat, stellte sich prompt auf Deutsch und einem Dank an Kurz ein: „Liebe Freunde, Grüß Gott.“