24: Geht Schweden immer noch den richtigen Weg, Christian Stichler?

Schweden geht im Umgang mit dem Coronavirus einen anderen, international neugierig beachteten Weg. Geschäfte und Lokale sind offen, die Pflichtschulen auch, kaum jemand geht im öffentlichen Raum mit Maske. Christian Stichler ist ARD-Korrespondent in Stockholm und berichtet auch in der "Presse" und in der "Zeit im Bild" regelmäßig aus Schweden. In dieser Folge erzählt er Anna Wallner, wie die Schweden mit dem Virus umgehen und leben und wieso er selbst zwischendurch nicht an diesen Weg geglaubt hat. Sein jüngster Text für „Die Presse“ ist hier.