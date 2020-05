Familienbesuche aus dem Ausland möglich

Schon seit Anfang Mai seien Familienbesuche auch über die Grenze erlaubt, bestätigte des Gesundheitsministerium. Das Familienverhältnis muss an Grenze aber "glaubhaft gemacht" werden.

Der Besuch von Angehörigen in Österreich ist für Personen aus dem Ausland möglich, wenn bestimmte "berücksichtigungswürdige Gründe" vorliegen. Darunter fällt offenbar auch ein Muttertagsbesuch.

Das Gesundheitsministerium bestätigte dies, nachdem das Webportal „orf.at" berichtet hatte, dass bei vielen österreichischen Familien mit erwachsenen Kindern im Ausland derzeit Unklarheit darüber herrscht, ob diese Kinder zum Muttertag nun nach Hause kommen dürfen oder nicht. Für eine Einreise ohne Quarantänepflicht muss nämlich laut den geltenden Vorschriften über die Grenzkontrollen ein "besonders berücksichtigungswürdiger Grund im familiären Kreis" vorliegen. Genau definiert sind nur einige Gründe: So können etwa Lebenspartner, kranke Familienangehörige oder die eigenen Kinder bei Obsorgepflichten besucht werden, ohne dass ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden muss.

Das Ministerium bestätigte am Freitag, dass auch andere Familienmitglieder aus dem Ausland auf Besuch kommen dürften. Man wolle Familien "nicht auseinanderreißen", daher bestehe seit Lockerung der Maßnahmen in Österreich ab 2. Mai die Möglichkeit zu Familienbesuchen. Ein Gesundheitszeugnis oder Heimquarantäne sind demnach nicht nötig.

Das Familienverhältnis müsse jedoch auf jeden Fall an der Grenze "glaubhaft gemacht" werden, so die Sprecherin, etwa "durch die Vorlage einer Geburtsurkunde, einer Meldebestätigung oder Passkopie des Familienmitgliedes". Zu dem Familienkreis, der besucht werden dürfe, gehörten demnach konkret "Eltern und Großeltern, Kinder und Enkelkinder, Geschwister".​

Am Muttertag noch vereinfacht

Am Muttertag am 10. Mai soll es für Verwandtenbesuche sogar noch lockerer an der Grenze zugehen: An der Grenze zwischen Bayern und Salzburg soll es "familienorientierte Grenzkontrollen" geben. Für die Besuche von Angehörigen am Muttertag soll demnach eine mündliche Glaubhaftmachung an der Grenze ausreichen.

Diese Regelung, die am kommenden Sonntag von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr gilt, sei mit dem Bund abgesprochen worden, teilte am Freitag das Landes-Medienzentrum Salzburg mit. Nach Ablauf der Frist würden wieder die aktuellen Einreisebestimmungen gelten, hieß es.

Zudem werde ab kommendem Mittwoch der wegen der Coronakrise derzeit geschlossene Grenzübergang in Großgmain nach Bayerisch-Gmain zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr wieder geöffnet, kündigte der Sprecher des Verkehrslandesrates Stefan Schnöll (ÖVP) an. Die zeitweise Öffnung sei vor allem auch für Berufspendler eine große Erleichterung. Es werden Grenzkontrollen durchgeführt.

(APA/red.)