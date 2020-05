Die Klimakrise ist weit weg, Corona ist nah

Warum reagieren Regierungen und Bürger auf Bedrohungen der Covid-19-Pandemie stärker als auf solche des Klimawandels? Vielleicht, weil wir die Rechte zukünftiger Menschen weniger ernst nehmen als die von heute lebenden.

Schon bald nach den ersten Corona-Maßnahmen tauchten in den sozialen Medien Sprüche auf, warum wir auf die Virusbedrohung so schnell reagieren, aber nicht auf die des Klimawandels. Etwa: „Wenn wir jetzt alle so brav Emissionen reduzieren wie soziale Kontakte, gibt es bald keine Klimakrise mehr.“ Lukas Meyer vom Institut für Philosophie der Uni Graz untersuchte mit seinem brasilianischen Kollegen Marcelo de Araujo, warum die Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie und den Klimawandel so unterschiedlich ausfallen – sowohl bei Regierungen als auch bei uns Bürgern (E-International Relations, 20. 4.).