Trotzdem Ja zum Streben sagen

Michelle Obama verkörpert die Essenz des amerikanischen Traums vom Erfolg trotz aller Widerstände. Netflix widmet der früheren First Lady der USA ein sehenswertes Porträt.

Knapp vor Ende des neuen Netflix-Dokumentarfilms „Becoming“ ist eine Szene zu sehen, die das Trauma der amerikanischen Gesellschaft (zumindest ihres überwiegenden Teils) auf den Punkt bringt. Michelle Obama, die Protagonistin dieses rund 90-minütigen Porträts, blickt aus dem Autofenster auf den East River, im Hintergrund flirrt die Silhouette Brooklyns vorüber, und die frühere First Lady sinniert über den Wahlsieg Donald Trumps vor vier Jahren. „Ich kann die verstehen, die für Trump gestimmt haben“, sagt sie. „Aber all jene, die gar nicht wählen gingen . . .“ Dass „so viele von uns“ damals nicht zur Präsidentenwahl gegangen seien, erschüttere sie. Das sei der Fluch der Präsidentschaft ihres Manns gewesen, „bei jeder Zwischenwahl, bei der Barack nicht den Kongress bekam, den er gebraucht hätte“.

Harte Arbeit als Selbstbehauptung

So viele von uns: Man könnte nun, in Ansehung von Hautfarbe und Herkunft der am 17. Jänner 1964 in der armen South Side von Chicago als Michelle Robinson Geborenen, den Schluss ziehen, dass sie damit die Schwarzen meine, vielleicht auch noch die Latinos, sprich: „People of Colour“, also alle, die nicht zur weißen Mehrheit zählen. Genau so hatten vor allem reaktionäre US-Medien wie Fox News oder „National Review“ sie während des Vorwahlkampfs der Demokraten zu Beginn 2008 zu stereotypisieren versucht. Die zornige vorlaute Schwarze, die ihren zugewiesenen Platz in der gottgewollten Ordnung nicht einhalten wolle und insgeheim Amerika hasse: So wurde Michelle Obama damals von rechts medial niedergemacht. Man mag sich gar nicht ausmalen, welche Grauslichkeiten die Runde gemacht hätten, wenn die diskursive Senkgrube der sozialen Medien damals schon so tief und dampfend gewesen wäre, wie sie das heute vielerorts ist.

Wie geht man damit um, jeden Tag rassistisch angefeindet zu werden? Das fragte im Film ein junger Navajo Michelle Obama im Rahmen einer der zahlreichen Diskussionsrunden, die sie vor zwei Jahren während einer Tournee für ihre Biografie „Becoming“ nicht nur in Sportarenen, sondern auch in Kirchen, Schulen, Jugendzentren und eben in dieses Indianerreservat führte. Obama gibt dem jungen Navajo eine Antwort, die ebenso menschlich groß wie uramerikanisch pragmatisch ist: „Barack und ich haben beschlossen, einfach jeden Tag in der Früh aufzustehen und unsere Arbeit zu machen. Dann würde unsere Arbeit schon für sich selbst sprechen.“

„Du bist kein Princeton-Material“

Gegen alle Widerstände beharren, hart arbeiten, mit tiefem Vertrauen auf sich selbst und auf das Gute: So wurde sie erzogen, von strengen, aber liebevollen Eltern, die in ihrem bescheidenen kleinen Haus in Chicago dafür sorgten, dass Michelle und ihr Bruder Craig (heute führender Manager beim NBA-Team der New York Knicks) etwas aus sich machen konnten. Eine berührende Szene zeigt Michelle Obama beim Besuch dieses nun leer stehenden Hauses. „Das hier ist der Radiator, den Mama zu Weihnachten immer als Kamin verkleidet hat“, erzählt sie und zeigt ein altes Foto: Aus Karton hatte ihre Mutter die Attrappe einer Feuerstelle gebastelt, denn wo sonst sollte der Weihnachtsmann die Geschenke hinterlegen?

Wer so aufwächst, kann auch damit umgehen, wenn die Karriereberaterin in der Schule beinhart sagt: „Vergiss es. Du bist kein Princeton-Material.“ Michelle Obama belehrte sie eines Besseren. Später, in einer Anwaltsfirma in Chicago, hatte sie einen jungen Neuling mit einem seltsamen Namen als Mentorin zu betreuen. Barack: Der Rest ist Geschichte.

Doch zurück zu den „vielen von uns“. Man lernt in „Becoming“, dass Obama über ihr Engagement für schwarze Jugendliche hinaus all jene meint, die um ihre Anerkennung und Gleichberechtigung als Bürger ringen müssen. Als der US Supreme Court im Juni 2015 mit seinem Urteil in der Sache „Obergefell v. Hodges“ die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare ermöglichte, kam es auf dem Lafayette Square vor dem Weißen Haus zu spontanen Freudenkundgebungen. Die First Lady und ihre ältere Tochter sahen das vom Fenster aus: „Ich muss da raus, ich muss dabei sein“, appellierte sie an die Leibwächter des Secret Service. Diskret öffneten sie eine Nebentür, und die Obamas waren dort, wo sie sein wollten: auf Augenhöhe mit normalen Menschen wie ihnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2020)