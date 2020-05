Schul-Schichtbetrieb sorgt für Ärger

Dass vor allem Wiener Schulen oft individuell entscheiden, nach welchem Modell unterrichtet wird, bereitet Mehrkindfamilien Probleme. Damit sei auch der Bund „nicht glücklich“.

Wien. Nach neun Wochen geht es für rund 700.000 Kinder zurück an die Schulen: Ab 18. Mai beginnt in den Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen wieder der Unterricht. Was eigentlich auch Eltern entlasten soll, sorgt aber derzeit für Probleme – vor allem in Familien, deren Kinder in unterschiedliche Schulen gehen.