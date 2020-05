EU soll Klima schützen und Soft Power sein

Die Österreicher fordern mehr EU-Engagement bei Wirtschaft und Klima, nicht aber im militärischen Bereich.

Wien. Wünschen sich die Österreicher mehr oder weniger Europa? Diese Frage lässt sich auch 25 Jahre nach dem EU-Beitritt nicht eindeutig beantworten. Aus Anlass des 70. Jahrestages der Schuman-Erklärung am Samstag veröffentlicht die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) eine Umfrage zu den wichtigsten Zukunftsthemen der Europäischen Union – und dazu, in welchen Bereichen ein stärkeres Engagement der Staatengemeinschaft durchaus erwünscht ist. Die Umfrage lag der „Presse“ vorab exklusiv vor. Dabei zeigt sich: Wirtschaft, Klima und humanitäre Fragen sollen nach Meinung einer Mehrheit der Österreicher mehr Niederschlag auf der europäischen Ebene finden. Keine Mehrheit findet hingegen ein stärkeres militärisches Auftreten der EU: Diesem stehen zwei Drittel der Befragten skeptisch gegenüber. „Die Österreicher setzen weiter auf die politische Soft Power der europäischen Idee: Ein stärkeres militärisches Auftreten in der Welt findet keine Mehrheit“, analysiert ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt.