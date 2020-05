Johnsons „Babyschritte“ aus der Krise

„Mit maximaler Vorsicht“: Der Premier wird am Sonntagabend in einer TV-Ansprache nur erste zaghafte Schritte zur Lockerung der Ausnahmebestimmungen ankündigen.

London. Die Ungeduld wächst. Angesichts geradezu apokalyptischer Wirtschaftsprognosen eines Rückgangs von 14 Prozent – dem tiefsten Fall in mehr als 300 Jahren – steht der britische Premier Boris Johnson unter massivem Druck, die Ausnahmebestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus zu lockern. Doch wenn er am Sonntagabend in einer Fernsehansprache das Volk über die nächsten Schritte unterrichten wird, sind nur „Babyschritte“, wie es ein Regierungssprecher formuliert, zu erwarten: „Der Premier wird mit maximaler Vorsicht vorgehen.“