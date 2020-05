Wir wundern uns, ob noch irgendwas unmöglich ist

Ein Video über politische Korruption erschütterte vor einem Jahr die Republik, heute erleben wir eine existenzielle Krise von System und Wirtschaft.

Die Definition der Postmoderne in der Architektur kennt diese als Abkehr von Funktionalismus und als Hinwendung zum spielerischen Umgang mit unterschiedlichen Bauformen auch aus früheren Epochen. Legt man diese Erklärung an die österreichische Innenpolitik an (und zieht nicht den klassischen Begriff der Postmoderne als Epoche der neuen demokratischeren Pluralität in Gesellschaft, Politik und Kultur heran), ließe sich festhalten: Mit der Präsidentschaftswahl zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer begann die innenpolitische Postmoderne Österreichs, die man eine Ära der Tragikomödie nennen könnte.