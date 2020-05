„Da sind wir“: Als Ronnie sich in Luft auflöste

In „Da sind wir“ lässt Graham Swift das Varieté der Nachkriegszeit in einer zauberhaften Dreiecksbeziehung noch einmal auferstehen.

Was für ein „magisches Dreieck“, das im Sommer 1959 im britischen Seebad Brighton zusammenfand, um in einem Varieté am Pier die Urlaubsgäste zu unterhalten! Der gewandte und gerissene Conférencier Jack, genannt der „Flinke Jack“, ein Frauenschwarm; sein Freund Ronnie, ein eher unscheinbarer Magier und Illusionskünstler, der „Große Pablo“ mit den schwarzen Augen und dem schwarzen Haar; und Evie, seine Assistentin und Verlobte, Revuetänzerin „mit hübschem Gesicht und hübschen Beinen“, aber ohne Talent zum Singen, wie sie eingesteht.

Sie alle hatten im Londoner Theaterviertel Westend das Showbusiness von der Pike auf gelernt, und doch sahen sie ein neues Zeitalter heraufdämmern – die Ära des Fernsehens. Es kommt, wie es kommen muss: Jack verliebt sich in die betörende Evie – und Ronnie ist ausgebootet, bis er sich auf der Bühne in einem Finale grande in Luft auflöst – und nie wiederkehrt. Weg, verschluckt, verschwunden – sein größter Trick, sein Meisterwerk.

All dies erzählt Graham Swift voller Leichtfüßigkeit und Eleganz, kunstvoll verwebt er Vor- und Nachgeschichte der drei Protagonisten – am berührendsten die Landverschickung Ronnies aus dem vom Krieg gebeutelten London zu einem kinderlosen Paar nach Oxfordshire, das zur Ersatzfamilie wird. Ein schlanker, geschmeidiger Roman, bei dem allenfalls der deutsche Titel irritiert. Im Original lautet er ungleich treffender: „Here we are.“ In der Art von „Hallo, da wären wir“. VIER

Graham Swift: „Da sind wir“, übersetzt von Susanne Höbel, dtv, 159 Seiten, 20,60 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.05.2020)