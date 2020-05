Regierung will Wirte mit 400 Millionen Euro unterstützen

Zusätzlich zu den bisherigen Wirtschaftspaketen soll den finanziell angeschlagenen Gastronomiebetrieben unter die Arme gegriffen werden - eine Starthilfe für das Wiederaufsperren.

Die Bundesregierung plant, der Gastronomie mit einem „Wirte-Paket“ im Umfang von 400 Millionen Euro in der Coronavirus-Krise beizustehen. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichten Presseaussendung des Kanzleramts hervor. „Die Gastronomie ist besonders durch die Folgen der Corona-Krise betroffen und braucht daher besondere Maßnahmen. Zusätzlich zum Fixkostenzuschuss, mit dem bis zu 75 Prozent der Fixkosten für drei Monate übernommen werden, schnüren wir daher ein spezielles Gastro-Paket“, wird Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in der Aussendung zitiert.

Ab nächstem Freitag, 15. Mai, dürfen Lokale wieder aufsperren. Das Gesundheitsministerium hat am Freitag mit der dazugehörigen Verordnung geklärt, wie das erfolgen soll. Der entgangene wirtschaftliche Schaden ist allerdings groß und werde „bestmöglich mittels Hilfsprogramme" abgefedert, wie es aus dem Kanzleramt heißt. Speziell für die Wirte soll es nun ein weiteres Hilfspaket geben, „damit den Wirtinnen und Wirten das Comeback zur wirtschaftlichen Normalität besser und schneller gelingen soll“. Das Paket soll übers Wochenende finalisiert und am Montag präsentiert werden.

„Die Gastronomie und Wirtshäuser sind vom Corona-Virus besonders hart getroffen worden. Damit das Wirtshausleben, so wie wir es lieben und kennen, wieder zur Normalität zurückkehren kann, wollen wir ein eigenes Unterstützungspaket schnüren und mit verschiedenen finanziellen Entlastungen den Betrieben den Start in den kommenden Monaten erleichtern“, wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Aussendung zitiert. Es sei eine Starthilfe für das Wiederaufsperren, „das aus Gründen des Gesundheitsschutzes für alle Menschen vorläufig nur eingeschränkt möglich ist“, so Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

(Red.)