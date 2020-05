SPÖ-Deutsch: Rendi-Wagner "braucht kein Durchgriffsrecht“

So genau wie bei dieser Mitgliederbefragung sei noch nie geprüft worden, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Bedarf für eine interne Aussprache sieht er nicht. Und er glaubt, dass Rendi-Wagner 2024 Spitzenkandidatin wird.

Was ist los in einer Partei, in der hochrangige Funktionäre dem Ergebnis einer Mitgliederbefragung nicht vertrauen?



Christian Deutsch: Ich weiß jetzt nicht, wen Sie unter einem hochrangigen Funktionär verstehen.



In der Wahlkommission sitzt nicht irgendjemand.



Wie Sie wissen, hat die Wahlkommission bei einem neuen Termin, bei dem der Präsident der Notariatskammer anwesend war, das Prozedere und das Ergebnis einstimmig bestätigt. Diese Überprüfung hat sehr kurzfristig stattgefunden, um Verschwörungstheorien und Verleumdungen entgegenzutreten.



Wer verleumdet?