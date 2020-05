Die Hollywood-Kopiermaschine

Wenn ein neuer Blockbuster erscheint, kommt zugleich oft auch ein billiger, schamloser Abklatsch davon: ein Mockbuster. Ein Studio in Los Angeles hat sich darauf spezialisiert.

Ein dünner Kerl mit spitzen Ohren und sein dicker Bruder stehen Rücken an Rücken und schauen uns entschlossen an. Hinter ihnen geht ein verwunschener, lila leuchtender Wald in eine Stadt über. Die Beschreibung unter dem Filmplakat verspricht eine Erzählung über Elfen und einen magischen Kristall. Klingt doch ganz nach dem jüngsten Disney-Pixar-Film, in dem zwei Elfenbrüder in einer modernen Fantasywelt die Magie wiederentdecken! Dass der Filmtitel auf dem Plakat „Homeward“ lautet statt „Onward“, könnte man glatt außer Acht lassen: Englische Titel werden bei uns ja oft in seltsamer Weise abgeändert. Und das Design des Schriftzugs ist doch eindeutig!