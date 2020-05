Kaufhäuser im Krisenmodus

Während manche große Kaufhausketten in der Corona-Krise ums Überleben kämpfen, schlagen sich französische und britische Warenhäuser erstaunlich gut. Warum?

Mit 100 Dollar kommt man an der New Yorker Fifth Avenue nicht weit. Und bei Bergdorf Goodman erst recht nicht. Das Kaufhaus in Midtown Manhattan gilt als Luxustempel sondergleichen. Die wichtigsten Modedesigner der Welt sind dort mit ihren Kleidern, Schuhen und Handtaschen vertreten. Für Touristen ist ein Streifzug durch die Räumlichkeiten ein Erlebnis. Mehr meist aber nicht. Die Ware mit nach Hause zu nehmen, bleibt den betuchten Kunden vorbehalten.