Europa rutscht in Peking auf Knien herum

EU-Botschafter ließen sich von Chinas Außenamt den Hinweis auf den Corona-Ursprung aus einem Gastkommentar streichen. Das verheißt nichts Gutes für das künftige geopolitische Kräftemessen.

Am 6. Mai veröffentlichten die Botschafter der 27 EU-Staaten und der EU-Vertreter in Peking, Nicolas Chapuis, einen gemeinsamen Gastkommentar im chinesischen Staatsmedium „China Daily“, um dem 45. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik publizistische Feierlichkeit zu verleihen. Doch dem Pekinger Außenamt gefiel ein Halbsatz in dem Beitrag ganz und gar nicht, nämlich die simple Wahrheit, dass das Coronavirus in China ausgebrochen ist und sich danach im Rest der Welt verbreitet hat.