Zeitreise: Als die Flieger aufhörten, über die Wiesen zu fliegen

Im Mai 1945, also vor 75 Jahren, endete der Zweite Weltkrieg. Christl Arnbom war damals 10 Jahre alt. Sie erinnert sich.

Eine prägende Erinnerung hat Christl Arnbom aus ihrer Volksschulzeit. „Bei einem Fliegerangriff sind wir nach Hause geschickt worden. Ich wurde so panisch, dass ich nur mehr gerannt bin – bis in einen anderen Bezirk. Ich bin dann auf dem Gehsteig gesessen und habe geheult. Passanten haben mich dann aufgelesen, in Sicherheit gebracht und mich beruhigt. Und schließlich nach Hause gebracht, in die Spitalgasse.“ Die letzten Kriegsjahre verbrachte die kleine Christl mit ihrer Großmutter und dem zwei Jahre jüngeren Bruder am Land, in St. Gilgen am Wolfgangsee. Dort war es weniger gefährlich und es gab auch mehr zu essen.

Aber auch dort gab es Fliegeralarm. „Manchmal sind Tiefflieger über das Becken des Wolfgangsees geflogen. Wir wurden dann ebenfalls von der Schule nach Hause geschickt. Wenn die Flieger über uns waren, sollten wir uns in die Wiese werfen. Meinen Bruder haben die Flugzeuge aber sehr interessiert und er blieb stehen. Ich musste richtig mit ihm raufen, um ihn zu Boden zu kriegen.“

Aufmärsche waren der Zehnjährigen damals ein Gräuel. „Mich hat das instinktiv abgestoßen. Ich war für mein Alter sehr groß und habe gemerkt: Wenn ich meine Beine ganz durchstrecke, werde ich ohnmächtig. Das tat ich zweimal und kam so um diese Veranstaltungen herum.“

Unruhe. Christls Vater war zu der Zeit bereits im Konzentrationslager. Das wussten sie und ihr Bruder allerdings nicht. „Es war nichts Ungewöhnliches, dass die Väter nicht da waren, das war bei vielen Kindern so,“ erinnert sich Arnbom. 1940, da war sie fünf Jahre alt, hatte sie den Vater zuletzt gesehen. In den Tagen um das Kriegsende herrschte eine große Unruhe im Haus. „Ich habe allein auf der Wiese am See gespielt. Plötzlich kam durch das Haus ein Mann in den Garten, der sagte: ,Christl, weißt du, wer ich bin?' Ich antwortete instinktiv: ,Ja, du bist der Vati.'“ Wirklich erkennen hatte sie ihn da nicht können: Er wog nur mehr 39kg, hatte sich stark verändert.

„Ein unüberwindbarer Berg“ ist für Arnbom das Abschiednehmen seitdem. „Ich habe immer sehr gelitten, wenn meine Mutter nach Wien fahren musste, um zu arbeiten.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.05.2020)