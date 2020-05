In der Gastro darf es nicht so werden wie davor

Gedanken und Anregungen zur Lage der Gastronomie aus der Sicht eines Gastes.

Rund 40.000 Gastrobetriebe in Österreich sind seit 16. März großteils geschlossen: Kaffeehäuser, Konditoreien, Sterne-Restaurants, Cateringbetriebe, Beisl, Imbisstuben, Kantinen, Heurige, Eissalons, Bars . . . – Chiuso!



Am 28. April, mitten im Corona-Shutdown, schreibt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auf Twitter: „Wir haben Bäderstrategie 2030 entwickelt. Rund 100 Mio. Euro sollen in Standorterweiterung und -erschließungen investiert werden (. . .)“. Diesem Posting waren seit 16. März fünf weitere zum selbigen Thema vorangegangen. Spannende Prioritäten, oder?



Laut einem WKO-Bericht aus dem Jahr 2019 gibt, Verzeihung, gab es in der österreichischen Gastronomie rund 140.000 Beschäftigte. Menschen, deren Existenzgrundlage plötzlich weggebrochen ist. Zehn bis 15% Corona-bedingte Insolvenzen schätzt man seitens der WKO – das wären 4000 bis 6000 Betriebe. Und das sind nur die direkt Betroffenen, es gibt jede Menge zuliefernde Branchen, von Bauern bis Produzentinnen, die ebenso in grobe Mitleidenschaft gezogen wurden.



Wie viele Postings war die Lage der Menschen in der Gastronomie dem Bürgermeister unserer Hauptstadt wert?

Eines.



Eines, in dem erklärt wurde, dass man heuer in Wien die Gastgartengebühren erlassen werde. Das sind je nach Zone 2,10 Euro bis 20,70 Euro pro m2.



Problem erkannt, Problem gebannt. Bravo.



Durch die Mitgründung der Initiative Vorfreude.Kaufen, die Lokalen Soforthilfe ermöglicht, habe ich viele Gespräche mit Lokalbesitzerinnen und -besitzern geführt. Es herrscht großteils pure Verzweiflung und das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Nicht zu wissen, wann, wie und ob es überhaupt weitergehen kann – Fragen auf die es keine Antworten gibt. Auch weil viel zu wenige in den entscheidenden Positionen bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen. Und nein, die geplante Öffnung ab 15. 5. lässt Gastronomen nicht jubeln, denn die Auflagen, so notwendig sie sein mögen, treffen die bereits leidende Branche hart.



Dass die Gastronomie schon seit geraumer Zeit ein fragiles System ist, zeigt sich gerade deutlich. Im Schnitt braucht es eine Auslastung von 80%, damit zumindest die Kosten gedeckt sind – man kann sich also gut vorstellen, dass ein Lokal zu besitzen in den seltensten Fällen zu Reichtum führt. Knappste Kalkulationen bei Einkäufen, oft auf Kosten der Qualität, um auf vermeintliche Preissensitivitäten der Gäste zu reagieren, hohe Lohnnebenkosten, staatlich verursachte Bürokratie (beispielsweise die vielen Änderungen bei Nichtrauchergesetzen oder Allergieverordnungen) und fehlende langfristig angesetzte Förderungen für nachhaltig orientierte Betriebe setzen der Branche seit Jahren zu. Aber man hat sich halt irgendwie durchgewurschtelt.

Bis jetzt.