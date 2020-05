Nachhaltige Produkte beliebter

Sie machen aber nach wie vor einen kleinen Teil aus.

Wien. Nachhaltige Geldanlage wird zunehmend beliebter. Das geht aus einem Bericht der Oesterreichischen Nationalbank hervor. Demnach ist der Bestand an Investmentfonds, die mit dem österreichischen Umweltzeichen versehen sind, im Jahr 2019 um zwei Drittel gestiegen. Das hängt unter anderem mit der Zunahme an Zertifizierungen und Kurssteigerungen zusammen. „Diese Entwicklung zeigt, dass bei Anlage- oder Investitionsentscheidungen auf den Finanzmärkten immer mehr auf das Prinzip der Nachhaltigkeit gesetzt wird “, so Vize-Gouverneur Gottfried Haber. Inländische und mit dem Umweltzeichen ausgestattete Investmentfonds erreichten Ende 2019 ein Volumen von 7,4 Mrd. Euro. Das entspricht etwa sieben Prozent des Volumens aller inländischen Publikumsfonds. Bei Hedgefonds gab es übrigens die größte Konzentration an Fonds mit der sogenannten UZ 49-Kennzeichnung. Das Kennzeichen „UZ 49“ für nachhaltige Finanzprodukte wurde im Jahr 2004 eingeführt und ist laut Angaben der OeNB eines der ersten dieser Zertifikate im europäischen Raum. (red.)