Abgebaute Opel-Mitarbeiter wechseln in Wien-Aspern zu Bombardier

Motorenwerk in Wien-Aspern im Corona-Pausenmodus

Beim Opel-Werk Wien-Aspern werden bis Sommer an die 300 Jobs abgebaut, da die Getriebeproduktion beendet wird. In der Arbeitsstiftung für die Opel-Mitarbeiter stehen insgesamt 500 Plätze zur Verfügung. Bisher sind 174 Personen eingetreten, berichtet die "Kronen Zeitung" (Sonntag). Einige Mitarbeiter wurden bereits ans Bombardier-Werk vermittelt, das - ebenso in Aspern - Straßenbahnen baut. Weitere könnten folgen.

(APA)