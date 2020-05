Ein peinlich gescheiterter Putsch

Allmählich ist klar, wie es zu dem missglückten „Invasiönchen“ kam, bei dem vor einer Woche Teile des Regimes entführt hätten werden sollen. Die Wurzeln reichen in die USA.

Caracas/Buenos Aires. Hätte ein Drehbuchautor so einen Plot einem B-Movie-Produzenten vorgelegt, hätte er sich wohl eine üble Absage eingefangen. Wer würde schon glauben, dass sich ein paar Dutzend Männer aufmachen, um die Machthaber Venezuelas zu entführen? Dass der seekranke Haufen just einen der bestbewachtesten Küstenabschnitte ansteuert? Und dass so eine Aktion just während einer weltweiten Pandemie anläuft, zu deren Abwehr auf allen Straßen Sicherheitskräfte eine totale Ausgangssperre durchsetzen?