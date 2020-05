Kurzarbeit: Fast jede zehnte Kontrolle zeigt Übertretung

(c) imago images/Lichtgut

Auf Baustellen wird die Finanzpolizei oft fündig. So auch bei den aktuellen Kurzarbeitskontrollen.

Die Aktion Scharf der Finanz ergab bei 5119 Kontrollen 460 Fälle von Gesetzesbruch. Überwiegend betraf dies aber nicht die Kurzarbeit.

Wien. Die vom Staat geförderte Kurzarbeit ist einer der Kernpunkte des Coronahilfspakets der Bundesregierung. 104.000 Anträge sind per Anfang Mai beim AMS eingelangt. Betroffen sind dadurch 1,2 Millionen heimische Arbeitnehmer, deren Arbeitszeit für drei Monate auf bis zu zehn Prozent verkürzt wird und die dabei aber zumindest 80 Prozent ihres Nettogehalts weiter erhalten. In Summe verursacht das für den Staat Kosten in Höhe von rund neun Mrd. Euro.