Muttertag: Papst betete für alle Mütter der Welt

(c) via REUTERS (VATICAN MEDIA)

Gedenken am Sonntag auch ans Ende des Zweiten Weltkriegs und die Grundsteinlegung der EU.

Vatikanstadt. Am Muttertag hat Papst Franziskus beim Angelus-Gebet zu einem Gebet für alle Mütter aufgerufen. Er denke mit „Dankbarkeit“ an sie und stelle sie „unter den Schutz der Mutter Gottes“. „Ich denke auch an die Mütter, die gestorben sind und uns vom Himmel begleiten“, sagte der Papst bei dem im Internet gestreamten Gebet.

Franziskus gedachte auch dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 75 Jahren sowie des 70. Jahrestags der Erklärung des französischen Außenministers Robert Schuman über die Montanunion, also den Zusammenschluss der Kohle- und Stahlindustrien Frankreichs, Deutschland, Italiens und der Benelux-Länder, der als Grundstein der EU gilt und heute als Europatag gefeiert wird. Der „Schuman-Plan“ habe eine lange Phase der Stabilität in Europa nach dem Krieg eingeleitet, so der Papst. Dieser Geist solle all jene inspirieren, die Verantwortung in der EU tragen und derzeit aufgerufen sind, Beschlüsse gegen die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Coronaviruspandemie zu ergreifen.

Seit Mitte März spricht der Papst wegen der Coronaepidemie in Italien nicht wie üblich am Fenster seines Palastes vor den Gläubigen auf dem Petersplatz das Angelus-Gebet, sondern lässt es per Video live übertragen. Der Petersplatz ist seit 10. März geschlossen. Der Heilige Vater sprach das Angelus-Gebet stehend in der Bibliothek seines Apostolischen Palasts. (APA)

