Erster Pflege-Sonderzug von Rumänien nach Wien

80 rumänische Pflegerinnen und Pfleger werden am Flughafen Wien Schwechat erwartet. Bevor sie ihren Dienst antreten können, werden sie getestet.

Der erste Sonderzug mit rumänischem Pflegepersonal ist am Sonntagabend aus der westrumänischen Stadt Timisoara (Temesvar) kurz nach 21.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) in Richtung Wien losgefahren. Wie der rumänischen Transportminister Lucian Bode (Liberale Partei/PNL) am Sonntagabend erklärte, befanden sich knapp 80 rumänische Pflegerinnen und Pfleger an Bord des Nachtzuges.

Ihre Ankunft ist am Montag in der Früh am Bahnhof des Flughafens

Wien-Schwechat geplant. Sie alle seien unter Einhaltung strikter Schutzvorkehrungen angereist und an Bord des Zuges gegangen, hieß

es. Bode hatte erst jüngst per Ministerverordnung grünes Licht für den in Absprache mit den österreichischen Behörden erfolgenden Sondertransport gegeben.

Nach Angaben von Delia Lup vom Personalvermittlungsunternehmens

Europajob ist dieses Pflegepersonal für Wien, Niederösterreich und das Burgenland vorgesehen. Ein zweiter Sonderzug mit Betreuern für Oberösterreich, Kärnten, Salzburg, die Steiermark, Vorarlberg und

Tirol sei für den 13. Mai geplant. Der Personalvermittlerin zufolge verfügen alle Reisenden über eine gültige Gewerbeberechtigung, da

"Österreich die Einreise von Personen, die diese Tätigkeit erst

jetzt aufnehmen wollen, nicht gestattet".

Corona-Tests am Flughafen

Die rumänische Eisenbahn CFR teilte in einer Presseaussendung mit, dass sie fünf der insgesamt zehn Liegewagen der heutigen Bahngarnitur stellt, in den kommenden Tagen und Wochen seien vorerst weitere sechs Korridorzüge vorgesehen: am 12. (Wien-Timisoara) und 13. Mai (Timisoara-Wien) sowie weitere Verbindungen am 17, 20., 24. und 27. Mai.

Am Hauptbahnhof von Timisoara waren die ersten Pflegerinnen

bereits Sonntagnachmittag eingetroffen, um zunächst von Beamten des

lokalen Gesundheitsamtes ersten Corona-Kontrollen unterzogen zu

werden. Tumultartige Zustände wie etwa vor knapp einem Monat am

Flughafen Cluj (Klausenburg) gab es nicht. Die Betreuerinnen und

Betreuer wurden einzeln und unter strikter Wahrung der räumlichen

Distanzierung in den Bahnhof geleitet. Für alle aus mehr als einem

Dutzend rumänischen Landeskreisen angereisten Pflegerinnen und

Pfleger galt Mundschutz- und Handschuhpflicht.

Nach der Ankunft in Wien-Schwechat wird das Pflegepersonal Montag

früh zunächst in ein Hotel am Flughafen gebracht, wo es auf das

neuartige Coronavirus getestet werden soll. Negativ Getestete können

anschließend von den Agenturen oder Familien abgeholt werden,

positiv Getestete müssen samt ihren drei Liegewagen-Insassen für 14

Tage im Hotel in Quarantäne bleiben.