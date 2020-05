Starkes Erdbeben in Rom

Das Erdbeben riss viele Menschen aus dem Schlaf. Die Stärke lag bei 3,2 auf der Richterskala.

Ein starkes Erdbeben ist am Montag gegen 05.00 Uhr in Rom gemeldet worden. Das Erdbeben wurde klar von der Bevölkerung gespürt. Die Feuerwehr wurde von Anrufen besorgter Bürger überflutet. Laut dem italienischen Institut für Erdbeben und Vulkanologie (INGV) lag die Stärke des Erdbebens zwischen 3,2 und 3,3 auf der Richterskala.

Das Epizentrum des Erdbebens, das Rom am Montag gegen 05.00 Uhr erschüttert hat, lag in der Gemeinde Fontenuova, circa 20 Kilometer nördlich von der italienischen Hauptstadt entfernt, berichtete Italiens Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV). Der Erdstoß ereignete sich in einer Tiefe von elf Kilometern. Berichte über Schäden gab es vorerst nicht.

Das Erdbeben, das sich zeitgleich mit einem starken Gewitter

ereignete, riss viele Bürger aus dem Schlaf. Vor allem in höheren

Stockwerken wurde der Erdstoß klar gespürt. Einige verängstigte

Menschen liefen auf die Straße.