Wien ist die schönste Stadt der Welt

Die internationale Marktforschungsfirma Ipsos hat 50 Metropolen in sechs Kategorien bewertet. In der Kategorie „Place“ ergattert Wien den ersten Platz. Im Gesamtranking liegt die Hauptstadt auf Platz sieben.

Nicht nur die grünste Stadt - auch die schönste Stadt soll Wien sein. In diversen Städte-Rankings schneidet Wien immer wieder gut ab. Jüngst im „Anholt Ipsos City Brands Index“ des Markt- und Meinungsforschungsunternehmens Ipsos.

Für diesen wurden 50 Städte von 5000 Befragten in sechs Kategorien beurteilt und nach Kriterien wie Bekanntheitsgrad der Stadt, Engagement in Wissenschaft und Kultur oder Angebot an Freizeitaktivitäten verglichen.

Insgesamt belegt Wien im Jahr 2020 den 7. Platz.

Top 10 London Sydney Paris New York Rom Amsterdam Wien Vancouver Melbourne San Francisco

Gut geschlagen hat sich Österreichs Hauptstadt vor allem in der Rubrik „Place“, wo Klima, Sauberkeit der Umgebung und Attraktivität von Gebäuden und Parks die entscheidenden Faktoren waren. Hier erreicht Wien Rang eins, es folgen Sydney, Rom, Paris und Genf.

In der Kategorie „People“ belegt Wien übrigens den fünften Platz. Demnach werden deren Einwohner international als herzlich und einladend empfunden. Es wäre nicht schwierig, Anschluss zu finden und auch sicher würden sich die Befragten fühlen. Die wärmsten und freundlichsten Menschen, so das Ergebnis der Befragung, sind in Sydney zuhause.

(bsch)