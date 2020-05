Putin wendet sich erneut an das russische Volk

Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner Ansprache am Samstag anlässlich des Jahrestags des Sieges über Nazi-Deutschland.

Russlands Neuinfektionen erreichen mit mehr als 11.600 Fällen neuen Rekordwert. Die Behörden begründen das mit vermehrt durchgeführten Tests.

Russlands Präsident Wladimir Putin hält am Montag wegen der Coronakrise erneut eine Rede an die Nation. Putin werde dabei auch über Maßnahmen zur Unterstützung der russischen Wirtschaft sprechen, hieß es in der kurzfristigen Ankündigung des Kremls. Es wurde zudem erwartet, dass der Präsident eine Entscheidung über die für Dienstag geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekannt geben wird.

Unklar blieb zunächst, ob diese wirklich kommen sollen: Die Zahl der offiziell bestätigten Neuinfektionen erreichte am Montag mit 11.656 Fällen einen neuen Rekordwert. Insgesamt haben sich damit den offiziellen Zahlen zufolge 221.344 Menschen in Russland mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg auf über 2.000.

Mehr Tests, höhere Zahlen

Nach Angaben der russischen Behörden sind die hohen Zahlen auf mehr Tests zurückzuführen. Demnach wurden 5,6 Millionen Menschen getestet. Beinahe die Hälfte der Infizierten zeigte den Angaben zufolge keine Symptome. Kritiker bezweifeln jedoch, dass die niedrige Sterblichkeitsrate der Realität entspricht.

Der Großteil der Fälle wurde im Großraum Moskau registriert. Dort wurde die Ausgangssperre zuletzt bis Ende Mai verlängert, während Baustellen und Industrieanlagen ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Einige andere Regionen haben bereits begonnen, die Corona-Beschränkungen weitergehend zu lockern.

(APA/AFP)