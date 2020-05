Die „beispiellosen“ Kriegsverbrechen in Syrien

In einem ausführlichen Bericht dokumentiert Amnesty International, wie syrische und russische Streitkräfte in Idlib Streubomben auf Krankenhäuser und Schulen abwerfen.

In einer Schule in der Provinz Idlib war am Morgen des 25. Februar gerade die erste Unterrichtsstunde vorbei, als die Bomben fielen. Eine Lehrerin floh mit ihren Schülern aus dem Gebäude, doch retten konnten sie sich nicht: Streubomben, die auf den Spielplatz einer weiteren Schule abgeworfen wurden, trafen die Gruppe, töteten mindestens einen Schüler und verletzten die Lehrerin. „Ich weiß genau, wie sich ein Angriff mit Streubomben anhört“, sagte die Lehrerin später. „Man hört viele kleine Explosionen, als würden Granatsplitter statt Regen vom Himmel fallen.“ Die Zeugenaussage der Frau ist eine von 74 Schilderungen, die in einem neuen Bericht von Amnesty International den Vorwurf von völkerrechtswidrigen Bombardements ziviler Ziele durch syrische und russische Streitkräfte im Nordwesten Syriens untermauern.