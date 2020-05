SPÖ: Wie man ein Parteimitglied loswird

Folgen auf die Manipulationsgerüchte rund um die Mitgliederbefragung bald Parteiausschlüsse? Die SPÖ schweigt (noch).

Kommt da noch etwas? In der ORF-„Pressestunde" am Sonntag ließ Pamela-Rendi Wagner aufhorchen. Auf die Frage, ob es nicht an parteischädigendes Verhalten grenze, wenn Genossen Manipulation bei der Mitgliederbefragung in den Raum stellen und ob das nicht Konsequenzen bis zum Parteiausschluss nach sich ziehen könnte, sagte sie: „Es gibt viele Fragen, mit denen ich mich befassen werde (. . .) Auch dieser Frage werden wir uns stellen müssen."