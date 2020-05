Wir sind in dieser Krise erst am Anfang des Endes

Nach dem coronabedingten Stillstand muss nun das Schwungrad der Realwirtschaft wieder in Gang gebracht werden.

Auf die Coronapandemie war und ist Österreich schlecht vorbereitet: Es gab keinen Pandemieplan, wir haben zu wenig hochwertige Schutzausrüstungen und Tests. Für Selbstbelobigungen, dass Österreich unter den schnellsten und besten Ländern sei, wie die Regierung in einer Charade von Pressekonferenzen betont, gibt es keinen Grund: Die EU hat schon am 29. Jänner vor einer Pandemie gewarnt, die WHO am 30. Jänner. Österreichische Unternehmen, die in China tätig sind, haben Mitte Jänner auch in österreichischen Werken Schutzmaßnahmen umgesetzt und bis heute keinen einzigen Coronafall.



Das war zwei Monate vor der Regierung. Die Politik hat viel Zeit verloren – währenddessen war man mit der Vertuschung von Ischgl beschäftigt – und dann zu spät und mit viel Angstmache drastische Maßnahmen ergriffen. Tschechien, Griechenland oder Kroatien haben früher gehandelt, Kroatien hat heute nur ein Viertel der Todesfälle. Dass Österreich ein Hochrisikoland ist, wurde dieser Tage wieder bestätigt, als Deutschland die Reisewarnung erneuerte. Auch das Rechtsverständnis der Bundesregierung ist kläglich: Die Gesetze und Verordnungen kümmern sich nicht um Verfassung und Grundrechte, sie werden zum Teil sofort wieder aufgehoben.