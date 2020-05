In Serbien leben Kritiker gefährlich

Ein Brandanschlag gegen den Chef der Soldatengewerkschaft, der sich auch mit Präsident Vučić angelegt hat, sorgt für Aufsehen. Solidaritätsbekundungen aus der Regierung gibt es keine.

Belgrad. Von seinen Besitztümern, die abgefackelt wurden, ist dem serbischen Berufssoldaten Dejan Pavlović nur Asche geblieben. Nicht nur die Tatsache, dass der Brand in seinem Armee-Bungalow im Belgrader Vorort Surčin in der Nacht auf Sonntag an der Außenwand ausbrach, deutet für den Chef der Soldatengewerkschaft Sloga auf Brandstiftung hin: „Ich habe vermehrt Warnungen erhalten, dass ich aufpassen soll, was ich tue.“