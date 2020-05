Das war er also, der Muttertag 2020.

Viele Mamas mussten heuer selbst kochen. Viele Väter erkundigten sich bei ihren Kindern, wofür denn die Knöpfe da am Herd gut seien und wie man sie drücken könnte. Manche Familien fuhren einfach gewohnheitsmäßig zu ihrem Stammmuttertagsgasthaus – nur das hatte leider zu. Sie fuhren dann gleich zum McDrive weiter.

Die Kinder sagten selbstgebastelte Gedichte auf: „Liebe Mama, trotz Corona, bist du heuer noch viel schoner!“ Die älteren Kinder zitierten aus der „Sars amatoria“ des römischen Dichters Covid. In Summe also ein vollkommen geglückter Muttertag 2020.

Auch die SPÖ machte ihrer Pamela Rendi-Wagner das schönste Geschenk, das sie sich vorstellen konnte: Von Sonntag 00.00 Uhr bis Sonntag 24.00 gab es kein einziges negatives Wort über die Parteichefin zu hören. Manche wollen ihr nun jedes Jahr zum Muttertag eine Mitgliederbefragung schenken. Denn der Erfolg hat viele Genossen überrascht: Die meisten hätten nicht damit gerechnet, dass sie noch 42 Prozent Mitglieder haben.

Bald naht der Vatertag. Und in der ÖVP fragt man sich: Was schenkt man einem, der schon alles hat? „Was Selbstgebasteltes reicht“, sagt Sebastian Kurz, gewohnt bescheiden. Also wird's wohl eine App aus der Collezione Mei-Pochtler. (oli)

