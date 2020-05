Juristisches Pingpong zwischen Karlsruhe, Brüssel und Berlin

Das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe brachte mit seinem Urteil Unruhe in die europäische Rechtsordnung.

Die EU-Kommission tut Kanzlerin Merkel mit ihrer Klagsdrohung einen Gefallen – doch er birgt große Risiken.

Brüssel. „Das letzte Wort zu EU-Recht wird immer in Luxemburg gesprochen. Nirgendwo sonst“, ließ Ursula von der Leyen am Sonntagnachmittag die Welt und ganz besonders zwei Handvoll eminenter deutscher Höchstrichter im schönen Karlsruhe wissen. Deren Urteil am Bundesverfassungsgericht in der Frage, ob der Gerichtshof der EU (EuGH) seine Zuständigkeiten überschritten habe, als er den Anleihenkauf der Europäischen Zentralbank während der Eurokrise für rechtens erklärte, erfordere eine eingehende Prüfung. Da sei auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland nicht auszuschließen.