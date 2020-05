Noch immer Corona-positiv, nach sieben Wochen

Erfahrungsbericht aus New York

Erfahrungsbericht aus New York









Die Skyline von Manhattan, gesehen von Weehawken (New Jersey) am 18. April.

Mitte März erkrankte ich an Covid-19. Das Fieber ist längst wieder weg, Müdigkeit und ein leichter Husten sind noch da. Ich ließ mich erneut testen, das Resultat ist ernüchternd. Ein Erfahrungsbericht des „Presse"-Korrespondenten aus New York.

“Danke, es geht wieder gut”, sage ich seit Anfang April stets zu Verwandten und Freunden. Es stimmt ja auch, im Vergleich zu Mitte März, als mich Corona in New York City mit ziemlicher Wucht erwischt hat, kann ich mich keineswegs beklagen. Damals lag ich noch mit hohem Fieber danieder, starker Husten plagte mich, Gelenke schmerzten, der Geruchssinn war weg. Das Schlimmste ging innerhalb von ein paar Tagen vorbei, nach zwei Wochen war ich im Prinzip frei von Symptomen. In Absprache mit dem Arzt konnte ich wieder nach draußen gehen.