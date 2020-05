550.000 Arbeitslose und Kurzarbeit für 1,3 Millionen Jobs

Die Zahl der Arbeitlosen in Österreich ist weiter leicht rückläufig, Kurzarbeit legt leicht zu und ist mit 9,5 Milliarden Euro budgetiert.

Arbeitsminsterin Christine Aschbacher (ÖVP) sprach am Dienstag erneut von einer leichten Abflachung der Arbeitslosenkurve. Aktuell sind 503.494 Menschen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet, inklusive der 46.168 Schulungsteilnehmern haben 549.662 Menschen keinen Job. Das sind zwar um rund 198.000 mehr als vor einem Jahr, aber bereits um gut 10.000 weniger als Ende April und um 39.000 weniger als Mitte April, dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit. „Wir sehen uns am richtigen Weg“, sagte Aschbacher mit Verweis auf die EU-Arbeitsmarktprognose für 2020, die Österreich mit einer Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent an drittbester Stelle sieht.

Am meisten von der Coronakrise betroffen ist weiterhin der Tourismus mit 112.000 Arbeitslosen. Im Handel gibt es es rund 67.500 Arbeitslose, deutlich rückläufig sind die Arbeitslosenzahlen in der Baubranche. Aktuell gibt es rund 31.000 Arbeitslose gegenüber 56.000 Ende März.

Die Corona-Kurzarbeit sichert derzeit rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze ab, rund 1,25 Millionen waren es Ende April. 109.286 Anträge von Unternehmen sind in Bearbeitung. 9,5 Milliarden Euro wären dafür erforderlich. Bereits ausbezahlt wurden allerdings erst 127 Millionen Euro.

Kurzarbeit europaweit etabliert

Das Instrument der Kurzarbeit hat sich in vielen Staaten Europas als Alternative zu Kündigungen etabliert. In der Coronakrise wurden für rund 50 Millionen Beschäftigte in der EU und der Schweiz Anträge gestellt, wie die gewerkschaftliche deutsche Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag in einer Studie beschrieb.

Mit 10,1 Millionen Beschäftigten liegt Deutschland bei den absoluten Zahlen auf Platz zwei hinter Frankreich mit 11,3 Millionen Kurzarbeitern. Danach folgen mit Stand Ende April/Anfang Mai Italien mit 8,3 Millionen, Großbritannien mit 6,3 Millionen, Spanien mit 4,0 Millionen, die Schweiz mit 1,9 Millionen und die Niederlande mit 1,7 Millionen Beschäftigungsverhältnissen.

Gemessen an der Beschäftigtenzahl wird Kurzarbeit aber am häufigsten in der Schweiz genutzt: Hier arbeiten 48,1 Prozent aller Beschäftigten kurz. Ähnlich hoch sind die Anteile in Frankreich und Italien. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt beträgt der Anteil der Kurzarbeiter 26,9 Prozent und entspricht damit ziemlich genau dem Schnitt in der Europäischen Union. So gut wie keine Kurzarbeit gibt es hingegen in Polen und der Slowakei.

Die Lohnsubvention für den konjunkturellen Krisenfall ist in den Staaten sehr unterschiedlich ausgestaltet. Die maximale Bezugsdauer reicht von zwei Wochen in Rumänien bis zu 13 Monaten in Finnland. In Polen erhalten die Beschäftigten die Hälfte ihres ausgefallenen Entgelts, während in den Niederlanden bis zu 100 Prozent ausgeglichen werden. Die Forscher des Böckler-Instituts empfehlen mindestens 80 Prozent, eine starke Beteiligung der Arbeitnehmer an der Planung und einen Kündigungsschutz über die Zeit der Kurzarbeit hinaus.