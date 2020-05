Reißnägel auf neuem Radweg: Hebein macht Reifen-Angebot

Auf dem neuen „Pop-Up"-Radweg der seit Donnerstag auf einer Fahrbahn der Praterstraße in Betrieb ist, wurden am Wochenende Reißnägel verstreut. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) will nun bei Reparaturen helfen.

Unbekannte Täter haben auf dem erst vergangenen Donnerstag eröffneten "Pop-up-Radweg" auf der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt Reißnägel gestreut. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch unbekannte Täter. Außerdem wurden die Beamten sensibilisiert und der Streifendienst in diesem Bereich erhöht.

Zuerst hatte der "Kurier" über den Vorfall berichtet. Betroffene posteten in der Facebook-Gruppe "Radfahren in Wien" Fotos von Reifen mit Reißnägeln. Bereits am Samstag erstattete ein Radfahrer Anzeige. Die Beamten sind auch in Kontakt mit der Radlobby-Bezirksgruppe Leopoldstadt-Brigittenau.

Für den "Pop-up-Radweg" wurde eine Fahrspur für den Autoverkehr gesperrt und darf stadtauswärts von Radfahrern benützt werden. Stadteinwärts gibt es bereits einen bestehenden Radfahrstreifen neben dem Gehsteig. Der temporäre Radstreifen ist vorerst bis Ende August befahrbar.

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) verweist Betroffene an die Radwerkstatt der Grünnen, die jetzt Schlauch-Reperaturen durchführen.

Am WE gab es auf der Pop-Up-Radspur #Praterstraße einen feigen, mutmaßlich pol. motivierten Angriff mit Reißnägeln. Es ist nicht vertretbar, dass Unschuldige dafür büßen müssen. Wir wollen helfen & entstandene Schäden ersetzen. Die @gruenewien-Radrettung übernimmt die Reparatur. — Birgit Hebein (@BirgitHebein) May 11, 2020

(APA)