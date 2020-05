Neue Eigentumswohnungen in Eisenstadt

40 neue Eigentumswohnungen werden derzeit von VI-Engineers in Eisenstadt realisiert.

Gleich neben dem Park von Schloss Esterházy in Eisenstadt entsteht das neue Projekt „La Vie En Rose“ mit insgesamt 42 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen.

Die Wohnungen im von den Architekten Peter Schaufler und Manfred Hirschler (atelier 4 architects) entworfenen Projekt sind zwischen 53 und 110 Quadratmeter groß und warten mit Freiflächen wie Privatgärten, Loggien und Terrassen auf.

„La Vie En Rose“ entsteht in Niedrigenergiebauweise und wird im Außenbereich und auf der Dachfläche reichlich bepflanzt. „Wir denken bei unseren Immobilienprojekten stets ganzheitlich und im Sinne der Nachhaltigkeit. Das beginnt bei der architektonischen Anpassung des Baukörpers an das natürliche Umfeld, geht über die Auswahl energieeffizienter Bauweisen bis hin zur Einbindung der Natur zur Schaffung eines angenehmen Mikroklimas“, so Robert Happel, Geschäftsführer von VI-Engineers.

